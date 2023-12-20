Аптечная сеть получила 5-летний запрет на «безрассудную» слежку с распознаванием лиц

Аптечная сеть получила 5-летний запрет на «безрассудную» слежку с распознаванием лицУ нее была своя база данных
Федеральная торговая комиссия (FTC) дала отпор выходкам Rite Aid с распознаванием лиц, наложив на аптечную сеть внушительный запрет сроком на 5 лет. FTC обвиняет Rite Aid в «безрассудном» использовании систем слежения за лицами, утверждая, что компания создала базу данных клиентов, включая конфиденциальную информацию, без их ведома.
Сообщается, что аптечная сеть ложно идентифицировала людей как магазинных воров, что непропорционально сильно отразилось на «цветном» населении.
Сотрудники Rite Aid якобы получали на свои телефоны «оповещения о совпадениях» в режиме реального времени, что приводило к тому, что за покупателями следили, обыскивали их, обвиняли в кражах и даже сообщали в органы власти. Согласно предложенному FTC предписанию, Rite Aid должна установить надежные гарантии, удалить все собранные фото и видео и внедрить программу защиты данных. Аптечный гигант также обязан уведомить покупателей о том, что их биометрические данные будут храниться в будущем.