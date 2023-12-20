Аптечная сеть получила 5-летний запрет на «безрассудную» слежку с распознаванием лиц

Сообщается, что аптечная сеть ложно идентифицировала людей как магазинных воров, что непропорционально сильно отразилось на «цветном» населении.

Сотрудники Rite Aid якобы получали на свои телефоны «оповещения о совпадениях» в режиме реального времени, что приводило к тому, что за покупателями следили, обыскивали их, обвиняли в кражах и даже сообщали в органы власти. Согласно предложенному FTC предписанию, Rite Aid должна установить надежные гарантии, удалить все собранные фото и видео и внедрить программу защиты данных. Аптечный гигант также обязан уведомить покупателей о том, что их биометрические данные будут храниться в будущем.