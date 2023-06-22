AR-шлем Apple за $3500 выйдет не скоро, но дизайн приложений уже известен

AR-шлем Apple за $3500 выйдет не скоро, но дизайн приложений уже известенИ даже вы можете их сделать, по крайней мере макет
Apple выпустила набор для дизайна в Figma. Набор включает ресурсы для visionOS, позволяя дизайнерам создавать макеты приложений для грядущего шлема дополненной реальности Apple Vision Pro.
Figma, популярный инструмент для проектирования интерфейсов, позволяет пользователям работать с векторной графикой и создавать прототипы. Набор для проектирования visionOS предлагает полный набор компонентов пользовательского интерфейса, представлений, системных интерфейсов, стилей текста и цветовых стилей, обеспечивая все необходимые «ингредиенты» для создания дизайна приложений visionOS.
Кроме того, Figma предлагает официальные наборы дизайна для iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma, включая такие ресурсы, как элементы главного экрана и экрана блокировки, уведомления и шрифты.
В настоящее время набор для visionOS находится в бета-тесте. Официальный релиз visionOS и Apple Vision Pro запланирован на начало 2024 года.