AR-шлем Apple за $3500 выйдет не скоро, но дизайн приложений уже известен

Кроме того, Figma предлагает официальные наборы дизайна для iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma, включая такие ресурсы, как элементы главного экрана и экрана блокировки, уведомления и шрифты.

В настоящее время набор для visionOS находится в бета-тесте. Официальный релиз visionOS и Apple Vision Pro запланирован на начало 2024 года.