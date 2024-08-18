Ассистент в Android Auto стал похож на Siri

Обновление представляет отдельный интерфейс, который появляется при голосовом взаимодействии, отдельно от существующей панели Assistant в нижней части экрана. Новый кружочек появляется, когда Google Assistant ожидает ответа, например, при запросе навигационных настроек.

Кружочек визуально реагирует на голос пользователя и исчезает после. Пользователи сети уже нашли схожести с интерфейсом Siri в Apple CarPlay.

В настоящее время этот новый кружочек можно увидеть в Android Auto v12.5, и есть сообщения, подтверждающие его появление на таких устройствах, как Galaxy Z Fold 6.

Для некоторых СМИ этот элемент дизайна кажется несколько «избыточным». А что думаете вы?