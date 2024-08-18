Ассистент в Android Auto стал похож на Siri

Опубликовано 18 августа 2024, 14:43
1 мин.
Ассистент в Android Auto стал похож на SiriПредставлен новый пользовательский интерфейс Google Assistant
Google незаметно выпустила новый пользовательский интерфейс для Google Ассистента на Android Auto, он вызвал сравнения с Siri на CarPlay.
© 9to5Google
Обновление представляет отдельный интерфейс, который появляется при голосовом взаимодействии, отдельно от существующей панели Assistant в нижней части экрана. Новый кружочек появляется, когда Google Assistant ожидает ответа, например, при запросе навигационных настроек.
Кружочек визуально реагирует на голос пользователя и исчезает после. Пользователи сети уже нашли схожести с интерфейсом Siri в Apple CarPlay.
В настоящее время этот новый кружочек можно увидеть в Android Auto v12.5, и есть сообщения, подтверждающие его появление на таких устройствах, как Galaxy Z Fold 6.
Для некоторых СМИ этот элемент дизайна кажется несколько «избыточным». А что думаете вы?