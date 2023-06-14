«Аттракцион неслыханной щедрости» на YouTube: снижены требования для монетизации

«Аттракцион неслыханной щедрости» на YouTube: снижены требования для монетизацииВ России, однако, выплаты все еще не проводятся
YouTube объявил, что упрощает доступ создателей контента к монетизации в рамках партнерской программы. Видеохостинг теперь начнет платить вам даже если у вас нет и тысячи подписчиков.
Новые критерии для участия в партнерской программе: наличие 500 подписчиков, три видео за последние 90 дней и либо 3 000 часов просмотра за последний год, либо 3 миллиона просмотров Short (аналог TikTok внутри YouTube) за последние 90 дней.
Ранее требования были выше: не менее 1 000 подписчиков и либо 4 000 часов просмотра, либо 10 миллионов просмотров Short.
Если авторы соответствуют новому порогу, они могут подать заявку на вступление в партнерскую программу и получить доступ к разнообразным инструментам, включая «чаевые» от пользователей.
YouTube пока что внедряет эти изменения в нескольких странах, включая США, Великобританию, Канаду, Тайвань и Южную Корею, и планирует распространить их на другие страны в будущем.