«Аттракцион неслыханной щедрости» на YouTube: снижены требования для монетизации

Новые критерии для участия в партнерской программе: наличие 500 подписчиков, три видео за последние 90 дней и либо 3 000 часов просмотра за последний год, либо 3 миллиона просмотров Short (аналог TikTok внутри YouTube) за последние 90 дней.

Ранее требования были выше: не менее 1 000 подписчиков и либо 4 000 часов просмотра, либо 10 миллионов просмотров Short.

Если авторы соответствуют новому порогу, они могут подать заявку на вступление в партнерскую программу и получить доступ к разнообразным инструментам, включая «чаевые» от пользователей.

YouTube пока что внедряет эти изменения в нескольких странах, включая США, Великобританию, Канаду, Тайвань и Южную Корею, и планирует распространить их на другие страны в будущем.