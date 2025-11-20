Аттракцион невиданной щедрости: Google сделала бесплатным шрифт GS Flex

Новый шрифт универсальный. Он поддерживает сразу пять переменных параметров: толщину линий, насыщенность, наклон, ширину и степень округлости. Благодаря этому GS Flex можно легко подстроить под разные задачи.

В коллекции Google Fonts, кстати, уже есть популярные наборы шрифтов вроде Roboto и Open Sans.