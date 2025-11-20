Аттракцион невиданной щедрости: Google сделала бесплатным шрифт GS Flex

Опубликовано 20 ноября 2025, 08:251 мин.
Аттракцион невиданной щедрости: Google сделала бесплатным шрифт GS FlexПора творить
Google сделала бесплатным свой фирменный шрифт GS Flex. Google открыла доступ к своему фирменному шрифту GS Flex — теперь его можно бесплатно скачать с платформы Google Fonts.
GS Flex распространяется по лицензии SIL Open Font License. Это значит, что шрифт можно свободно использовать в любых проектах — личных или коммерческих. Вам не нужно указывать авторство, а единственное ограничение состоит в том, что продавать сам шрифт нельзя. Но вот продавать товары, дизайн или любые материалы, созданные с его использованием, вполне можно.
Новый шрифт универсальный. Он поддерживает сразу пять переменных параметров: толщину линий, насыщенность, наклон, ширину и степень округлости. Благодаря этому GS Flex можно легко подстроить под разные задачи.
В коллекции Google Fonts, кстати, уже есть популярные наборы шрифтов вроде Roboto и Open Sans.