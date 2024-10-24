Аттракцион невиданной щедрости: в iOS 18.2 для ЕС разрешили удалить App Store

Бета-версия iOS 18.2, недавно выпущенная для разработчиков, позволяет пользователям в ЕС удалять встроенные приложения, что соответствует требованию DMA, обязывающему технологические компании упростить этот процесс.

Новая опция в настройках также позволит пользователям восстановить App Store после удаления.

К тому же стало известно, что iOS 18.2 выйдет из беты на «следующей неделе». Некоторые СМИ пишут, что подробнее станет известно в понедельник.