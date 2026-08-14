Аудитория 11 млн человек: расширение GoFullPage для скриншотов признали опасным

Опубликовано 14 августа 2026, 20:071 мин.
Аудитория 11 млн человек: расширение GoFullPage для скриншотов признали опаснымДело не в вирусах
Расширение GoFullPage, позволяющее делать длинные скриншоты веб-страниц и которым пользуются более 11 млн человек, внезапно исчезло из магазина Chrome и отключилось у многих пользователей.
© GoFullPage
Браузеры Chrome и Brave стали показывать предупреждение, что расширение нарушает правила магазина и «может быть небезопасным».
Разработчик GoFullPage заявил, что проблема не в безопасности. Причина… в споре об авторских правах. По словам создателя расширения Питера Коулса, Google уже связался с командой, и они работают над тем, чтобы вернуть расширение в магазин.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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