Аудитория 11 млн человек: расширение GoFullPage для скриншотов признали опасным

Браузеры Chrome и Brave стали показывать предупреждение, что расширение нарушает правила магазина и «может быть небезопасным».

Разработчик GoFullPage заявил, что проблема не в безопасности. Причина… в споре об авторских правах. По словам создателя расширения Питера Коулса, Google уже связался с командой, и они работают над тем, чтобы вернуть расширение в магазин.