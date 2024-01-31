Avast ушел из России: бесплатный антивирус перестал работать

Чешская компания Avast, известная своими антивирусными программами Avast и AVG, приняла решение о полном уходе с российского рынка. Этот шаг последовал за объявлением компании 10 марта 2022 года о прекращении поставок и продаж всех продуктов в России и Беларуси.

Полный уход компании из России стал заметен 29 января 2023 года, когда пользователи начали сообщать о том, что мобильные приложения и антивирусы Avast для ПК, включая Avast Mobile Security для Android и Avast Free Antivirus, перестали работать в России. При попытке использовать эти антивирусы пользователи получали сообщение о том, что продукт не поддерживается в их регионе:

Подобные сообщения появляются при установке AVG AntiVirus FREE и AVG AntiVirus FREE для Android и других приложений AVG.

Также был заблокирован доступ к веб-сайтам Avast и AVG, включая домен avast.ru, который был полностью отключен.

Кроме того, была ограничена возможность запуска бесплатной утилиты CCleaner.