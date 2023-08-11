Авито удалили из Google Play, чтобы потом вернуть

В своем заявлении пресс-служба «Авито» отметила, что приложение было удалено из-за интеграции со сторонним сервисом, что, по мнению Google, нарушает правила публикации приложений в Google Play, хотя еще неделю назад приложение успешно проходило проверку на публикацию с этой интеграцией.

На проверку была отправлена новая версия приложения, в которой эта проблема была решена. И вот, через некоторое время, приложение «Авито» вновь появилось в Google Play.