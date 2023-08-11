Авито удалили из Google Play, чтобы потом вернуть

Авито удалили из Google Play, чтобы потом вернутьНа этот раз не санкции
Сейчас любое мало-мальски крупное российское приложение, если оно удаляется из магазина приложений Google или Apple, вызывает ажиотаж в СМИ и не только. Так, ночью стало известно, что мобильное приложение сервиса объявлений «Авито» исчезло из Google Play. К счастью, пресс-служба компании вскоре сообщила, что их вернули.
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В своем заявлении пресс-служба «Авито» отметила, что приложение было удалено из-за интеграции со сторонним сервисом, что, по мнению Google, нарушает правила публикации приложений в Google Play, хотя еще неделю назад приложение успешно проходило проверку на публикацию с этой интеграцией.
На проверку была отправлена новая версия приложения, в которой эта проблема была решена. И вот, через некоторое время, приложение «Авито» вновь появилось в Google Play.