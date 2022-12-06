«Авито» запустила сервис, в котором отправлять заказы клиентам будут через одну службу доставки, а получить можно будет в другой

Это позволит обеим сторонам сделки не «подстраиваться под предпочтения и географические ограничения друг друга». Пока кросс-доставка работает для ограниченного круга покупателей. Но позже её расширят для всех пользователей «Авито».

Как отмечается, на данный момент эта услуга возможна только между частными лицами в товарных категориях, которые можно отправить в постаматы, а стоимость товаров не должна превышать 20 тысяч рублей. Для профессиональных продавцов кросс-доставка будет запущена в 2023 году.

В работе сервиса участвуют «Почта России» и EXMAIL. В будущем должны подключить Boxberry, DPD и PickPoint.

Сейчас сервис кросс-доставки доступен в Москве, Красноярске, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Омске, Перми, Уфе, Воронеже, Ростове-на-Дону и Самаре. Со временем число городов также будет расширяться.