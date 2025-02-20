Австралийская клиника рассказала о взломе только после запросов СМИ

Genea, один из крупнейших австралийских поставщиков услуг ЭКО с 21 клиникой, признал факт инцидента после запросов СМИ. Компания наняла специалистов по антикризисному управлению и заявила, что в срочном порядке проводит расследование взлома.

Как только атака была обнаружена, Genea «предприняла меры по ее локализации и защите своих систем». Кибератака вызвала перебои и заставила компанию отключить приложение MyGenea.

Хотя Genea собирает весьма конфиденциальные медицинские и научные данные, компания не подтвердила, что информация о пациентах была получена или украдена.

Расследование продолжается.