Австралийская клиника рассказала о взломе только после запросов СМИ

Опубликовано 20 февраля 2025, 16:301 мин.
Австралийская клиника рассказала о взломе только после запросов СМИКлиника по бесплодию
Австралийская сеть клиник по лечению бесплодия Genea подтвердила факт кибератаки, которая нарушила работу ее клиник и привела к несанкционированному доступу к данным компании.
Genea, один из крупнейших австралийских поставщиков услуг ЭКО с 21 клиникой, признал факт инцидента после запросов СМИ. Компания наняла специалистов по антикризисному управлению и заявила, что в срочном порядке проводит расследование взлома.
Как только атака была обнаружена, Genea «предприняла меры по ее локализации и защите своих систем». Кибератака вызвала перебои и заставила компанию отключить приложение MyGenea.
Хотя Genea собирает весьма конфиденциальные медицинские и научные данные, компания не подтвердила, что информация о пациентах была получена или украдена.
Расследование продолжается.