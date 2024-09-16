Австралия начала угрожать штрафами крупнейшим соцсетям

Опубликовано 16 сентября 2024, 15:451 мин.
Австралия начала угрожать штрафами крупнейшим соцсетямЗа “дезинформацию”
Австралия собирается ввести закон, согласно которому соцсети могут быть оштрафованы на сумму до 5% от их глобальной выручки за «неспособность бороться с дезинформацией». Законопроект, который будет представлен парламенту в этот четверг, требует от платформ разработать «кодексы поведения» для «предотвращения дезинформации», особенно связанной с честностью выборов, здоровьем населения и безопасностью критической инфраструктуры. Если платформы не выполняют требования, регулятор будет устанавливать стандарты и налагать штрафы.
Министр связи Мишель Роуланд подчеркнула, что дезинформация угрожает безопасности и демократии австралийцев, заявив: «Ничего не делать и позволить этой проблеме разрастаться — не вариант».
Критики утверждают, что новые правила могут помешать законному политическому дискурсу и вызвать опасения по поводу чрезмерного влияния правительства.
Meta* и X (бывший Twitter) пока не дали комментариев
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