Австралия начала угрожать штрафами крупнейшим соцсетям

Министр связи Мишель Роуланд подчеркнула, что дезинформация угрожает безопасности и демократии австралийцев, заявив: «Ничего не делать и позволить этой проблеме разрастаться — не вариант».

Критики утверждают, что новые правила могут помешать законному политическому дискурсу и вызвать опасения по поводу чрезмерного влияния правительства.

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