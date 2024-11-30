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Опубликовано 30 ноября 2024, 10:30
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Австралия запретила детям младше 16 лет пользоваться соцсетями

Новый запрет
В Австралии принят закон, запрещающий использование социальных сетей детьми младше 16 лет, направленный на «защиту психического здоровья молодых людей в Интернете». Одобренный австралийскими законодателями, закон дает технологическим компаниям 12 месяцев на внедрение мер, препятствующих доступу несовершеннолетних к таким платформам, как *Facebook, *Instagram, Snapchat и TikTok. Исключение составляют образовательные сайты, например YouTube, и приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp.
Австралия запретила детям младше 16 лет пользоваться соцсетями
© Ferra

Новый закон перекладывает ответственность за соблюдение закона на провайдеров платформ, которые должны принимать «разумные меры» для проверки возраста пользователей. Тем, кто не выполнит требования, грозят штрафы в размере до 50 миллионов австралийских долларов (около 32,4 миллиона долларов США). Хотя закон не требует от пользователей загружать паспорта, он направлен на то, чтобы «дети не подвергались воздействию вредного контента в Интернете».

Премьер-министр Энтони Албанезе заявил, что правительство намерено «защищать благополучие детей», несмотря на некоторые возражения со стороны технологических гигантов.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена