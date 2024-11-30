Австралия запретила детям младше 16 лет пользоваться соцсетями

Опубликовано 30 ноября 2024, 10:301 мин.
Австралия запретила детям младше 16 лет пользоваться соцсетямиНовый запрет
В Австралии принят закон, запрещающий использование социальных сетей детьми младше 16 лет, направленный на «защиту психического здоровья молодых людей в Интернете». Одобренный австралийскими законодателями, закон дает технологическим компаниям 12 месяцев на внедрение мер, препятствующих доступу несовершеннолетних к таким платформам, как *Facebook, *Instagram, Snapchat и TikTok. Исключение составляют образовательные сайты, например YouTube, и приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp.
Новый закон перекладывает ответственность за соблюдение закона на провайдеров платформ, которые должны принимать «разумные меры» для проверки возраста пользователей. Тем, кто не выполнит требования, грозят штрафы в размере до 50 миллионов австралийских долларов (около 32,4 миллиона долларов США). Хотя закон не требует от пользователей загружать паспорта, он направлен на то, чтобы «дети не подвергались воздействию вредного контента в Интернете».
Премьер-министр Энтони Албанезе заявил, что правительство намерено «защищать благополучие детей», несмотря на некоторые возражения со стороны технологических гигантов.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена