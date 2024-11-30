Австралия запретила детям младше 16 лет пользоваться соцсетями

Новый закон перекладывает ответственность за соблюдение закона на провайдеров платформ, которые должны принимать «разумные меры» для проверки возраста пользователей. Тем, кто не выполнит требования, грозят штрафы в размере до 50 миллионов австралийских долларов (около 32,4 миллиона долларов США). Хотя закон не требует от пользователей загружать паспорта, он направлен на то, чтобы «дети не подвергались воздействию вредного контента в Интернете».

Премьер-министр Энтони Албанезе заявил, что правительство намерено «защищать благополучие детей», несмотря на некоторые возражения со стороны технологических гигантов.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена