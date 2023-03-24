Автоперевод видео и искусственный интеллект: какие нововведения ждут "Вконтакте"

Соцсеть также создаст отдельное приложение с огромным количеством функций для работы с видео и изображениями, включая уникальные инструменты для редактирования, основанные на машинному обучении. Нейросети позволят улучшить разрешение видео, удалить объекты, либо просто заменить себя на другого человека в ролике благодаря технологии deepfake, передает пресс-служба.

Соцсеть также сможет исправлять орфографию, пунктуацию и стиль в текстах сообществ и переводить их на другие языки. Для сообществ нейросети смогут еще создавать обложки на основе их тематики, а для профилей - аватары.

Подробнее вы можете прочитать в источнике, однако точно можно сказать, что “Вконтакте” плотно взялась за встраивание искусственного интеллекта в свою платформу.