Автоперевод видео и искусственный интеллект: какие нововведения ждут "Вконтакте"Их очень много
"ВКонтакте" планирует во второй половине года запустить автоматический переводчик видео, передает ТАСС. Помимо прочего стать ожидать платформу для совместного редактирования текста, продвинутый редактор для VK Clips и не только.
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Соцсеть также создаст отдельное приложение с огромным количеством функций для работы с видео и изображениями, включая уникальные инструменты для редактирования, основанные на машинному обучении. Нейросети позволят улучшить разрешение видео, удалить объекты, либо просто заменить себя на другого человека в ролике благодаря технологии deepfake, передает пресс-служба.
Соцсеть также сможет исправлять орфографию, пунктуацию и стиль в текстах сообществ и переводить их на другие языки. Для сообществ нейросети смогут еще создавать обложки на основе их тематики, а для профилей - аватары.
Подробнее вы можете прочитать в источнике, однако точно можно сказать, что “Вконтакте” плотно взялась за встраивание искусственного интеллекта в свою платформу.