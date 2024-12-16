Автор учебников призвал учить детей биткоину

Кен утверждает, что биткоин — это самая совершенная форма денег из когда-либо созданных, но для многих старшеклассников эта концепция пока не имеет смысла. Книга призвана устранить этот пробел, показав, как биткойн работает в реальной жизни и как он связан с математическими понятиями. Кен также предупреждает, что цена биткоина может стабилизироваться в какой-то момент в будущем, когда рынок достигнет точки насыщения.

В книге подчеркивается важность математики и физики для поддержания работоспособности биткоина, особенно когда его «спекулятивная фаза» подходит к концу. Кен призывает молодых читателей освоить эти навыки, чтобы помочь «сохранить ценность и полезность биткоина в будущем».