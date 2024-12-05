Авторы ChatGPT начали помогать в создании военного ИИ

Anduril уже поставляет Пентагону такие системы, как беспилотный перехватчик Roadrunner, используемый для борьбы с малыми беспилотниками на полях сражений. Цель партнерства — улучшить эти возможности, помогая военным «более эффективно реагировать на воздушные угрозы».

Эта сделка последовала за недавним изменением политики OpenAI в отношении военных приложений. Хотя компания по-прежнему запрещает разработку оружия, в начале этого года она сняла прямой запрет на «военные и боевые» интеграции. OpenAI ранее сотрудничала с DARPA по инструментам кибербезопасности и недавно наняла бывшего сотрудника службы безопасности Palantir.

Обе компании подчеркнули «этичность использования ИИ в обороне». Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что партнерство поможет «защитить военнослужащих и поддержать демократические ценности».