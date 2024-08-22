Авторы ChatGPT объявили о скорой интеграции «премиум-контента» в ИИ-инструменты

Опубликовано 22 августа 2024, 01:54
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Авторы ChatGPT объявили о скорой интеграции «премиум-контента» в ИИ-инструментыOpenAI сотрудничает с Condé Nast
OpenAI объявила о новом партнерстве с Condé Nast, расширяющем спектр контента, доступного через ее продукты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT и SearchGPT, пишут СМИ. Это сотрудничество позволит интегрировать контент известных изданий, таких как Vogue, The New Yorker, Vanity Fair, Wired и других, в модели OpenAI.
Цель сделки — усовершенствовать прототип SearchGPT от OpenAI, включив в него прямые ссылки на статьи и предоставив пользователям более быстрые и релевантные результаты поиска. Эта интеграция также повысит качество ответов в ChatGPT за счет включения контента из портфолио Condé Nast.
Среди других сделок авторов ChatGPT — партнерство с журналом Time, которое позволяет OpenAI получать доступ к обширному архиву Time и использовать его, а также с News Corp., предоставляющей доступ к статьям из The Wall Street Journal и других изданий. Reddit также объединил усилия с OpenAI для обучения моделей искусственного интеллекта на своем контенте.