Авторы популярного редактора фото VSCO представили подписку за 500 долларов в год

В приложении есть умные функция Style Match, что анализирует любое изображение и подбирает комбинацию фильтров и инструментов. Цель — повторить цвета, тона и «настроение». Studio Pro также связана с галереями VSCO.

Само приложение входит в уже существующие подписки компании, но есть и новый годовой план VSCO One, который уже будет стоить 499,99 долларов в год. В него войдут не только Studio Pro, но и все остальные инструменты VSCO.