Авторы популярного редактора фото VSCO представили подписку за 500 долларов в год

Опубликовано 18 июня 2026, 11:521 мин.
Авторы популярного редактора фото VSCO представили подписку за 500 долларов в годДорого, но того стоит
Разработчики приложения для редактирования фото VSCO выпустили новое приложение Studio Pro специально для «профессионалов» и подписку. Правда, стоит последнее соответствующе. Приложение уже доступно на iPhone, а позже в этом году появится и на компьютерах Mac.
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Studio Pro может обрабатывать до 100 снимков одновременно. Дают быстро применить фильтры и настройки ко всей пачке фото.
В приложении есть умные функция Style Match, что анализирует любое изображение и подбирает комбинацию фильтров и инструментов. Цель — повторить цвета, тона и «настроение». Studio Pro также связана с галереями VSCO.
Само приложение входит в уже существующие подписки компании, но есть и новый годовой план VSCO One, который уже будет стоить 499,99 долларов в год. В него войдут не только Studio Pro, но и все остальные инструменты VSCO.