Авторы провальной «замены смартфонам» AI Pin решили, что миру нужно их ПО

Опубликовано 06 декабря 2024, 14:151 мин.
Авторы провальной «замены смартфонам» AI Pin решили, что миру нужно их ПОCosmOS для автомобилей, телевизоров и умных устройств
Компания Humane, создавшая провальный AI Pin, захотела попробовать расширить сферу влияния, предложив свою операционную систему CosmOS для устройств сторонних производителей. В новом видеоролике Humane демонстрирует работу CosmOS в автомобиле, телевизоре, умной колонке и телефоне. Однако мелкий шрифт показывает, что многое из этого является концептуальным, а прототипы и смоделированные функции показаны для наглядности.
© Humane
В видеоролике CosmOS отвечает на различные команды. Он регулирует температуру в доме, пока хозяин в автомобиле, читает электронную почту на телефоне и делится деталями рецепта через умную колонку. Компания предполагает, что CosmOS может послужить основой ИИ для гаджетов других брендов.
Хотя Humane рекламирует свой CosmOS SDK как «скорое появление», не было объявлено ни даты публичного релиза, ни подтвержденных партнерств. Логотипы на видео тоже размыты.