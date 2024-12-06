Авторы провальной «замены смартфонам» AI Pin решили, что миру нужно их ПО

В видеоролике CosmOS отвечает на различные команды. Он регулирует температуру в доме, пока хозяин в автомобиле, читает электронную почту на телефоне и делится деталями рецепта через умную колонку. Компания предполагает, что CosmOS может послужить основой ИИ для гаджетов других брендов.

Хотя Humane рекламирует свой CosmOS SDK как «скорое появление», не было объявлено ни даты публичного релиза, ни подтвержденных партнерств. Логотипы на видео тоже размыты.