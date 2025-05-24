Баг позволил украсть $ 200 млн у криптобиржи Cetus Protocol

Опубликовано 24 мая 2025, 18:311 мин.
Баг позволил украсть $ 200 млн у криптобиржи Cetus ProtocolИдут переговоры о возврате средств
В блокчейне Sui произошло крупное ограбление: злоумышленники атаковали децентрализованную биржу Cetus Protocol и вывели свыше $ 200 млн. Хакеры воспользовались «фейковыми» токенами, чтобы исказить внутренний курс и обойти систему защиты. Добавляя почти нулевую ликвидность, они несколько раз выводили настоящие монеты SUI и USDC, не внося взамен реальной стоимости.
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Cetus быстро приостановил работу смарт-контрактов и начал расследование вместе с Фондом Sui. По словам разработчиков, примерно $ 162 млн удалось «заморозить» — эти средства пока удерживаются для возможного возврата. В дело подключили экспертов по кибербезопасности и правоохранителей, ведётся анализ и отслеживание транзакций.
На бирже CETUS упал в цене более чем на 40%, а некоторые мелкие токены на Sui-платформе потеряли до 90% стоимости. При этом основной токен SUI остался относительно стабильным.
Пока расследование продолжается, команда Cetus уже устранила уязвимость и предупредила другие проекты о возможной угрозе.