Баг позволил украсть $ 200 млн у криптобиржи Cetus Protocol

Cetus быстро приостановил работу смарт-контрактов и начал расследование вместе с Фондом Sui. По словам разработчиков, примерно $ 162 млн удалось «заморозить» — эти средства пока удерживаются для возможного возврата. В дело подключили экспертов по кибербезопасности и правоохранителей, ведётся анализ и отслеживание транзакций.

На бирже CETUS упал в цене более чем на 40%, а некоторые мелкие токены на Sui-платформе потеряли до 90% стоимости. При этом основной токен SUI остался относительно стабильным.

Пока расследование продолжается, команда Cetus уже устранила уязвимость и предупредила другие проекты о возможной угрозе.