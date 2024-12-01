Баг с быстрыми фразами Google Assistant начал раздражать людей

Недавно возникла ошибка, из-за которой пузырек с быстрыми фразами — например, «Скажи „Стоп“ или Скажи „Дремать“» — остается на экране еще долгое время после выполнения команды. У некоторых пользователей он появляется после сигнала будильника или вообще случайно. Эта ошибка также может мешать работе других приложений, например Gboard.

Отключение быстрых фраз в Настройках > Google Assistant временно устраняет проблему, в то время как другие сообщают, что она возвращается после перезапуска. Ошибка затрагивает несколько версий Android, включая стабильную Android 15 и бета-версии QPR1 и QPR2.