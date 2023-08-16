Баг в ПО банка позволил людям снимать больше денег, чем хранится на их счетах

По некоторым данным, людям удалось получить доступ к 1 000 евро, хотя банк утверждает, что ежедневный лимит снятия средств остается на уровне 500 евро. После перевода средств из приложения Bank of Ireland на счет Revolut пользователи могли снимать деньги со своих счетов через банкоматы.

Из Дублина, Лимерика, Дандалка и других районов были сообщения о длинных очередях, в которых люди, воспользовавшись ситуацией, пытались получить наличные со своих счетов Revolut. Гардаи, государственная полиция Ирландской Республики, была вынуждена регулировать толпы у банкоматов в Дандолке. Несмотря на предупреждения в социальных сетях о том, что средства придется возвращать, ажиотаж на снятие наличных продолжался.

Bank of Ireland признал наличие технической проблемы и принес извинения за причиненные неудобства. В банке подчеркнули, что средства, снятые сверх установленных лимитов, в конечном итоге будут списаны со счетов клиентов, и призвали соблюдать осторожность, чтобы не допустить перерасхода средств.