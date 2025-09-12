Baidu представила ИИ-модель с улучшенной точностью и выполнением сложных задач

По словам Baidu, X1.1 показывает впечатляющие результаты: на 34,8% точнее передает факты, на 12,5% лучше выполняет инструкции и на 9,6% справляется со сложными задачами по сравнению с предшественником.

Baidu утверждает, что Ernie X1.1 превосходит конкурентов, включая модель DeepSeek R1, и в некоторых тестах сопоставима с GPT-5 и Google Gemini 2.5 Pro.

Попробовать модель можно на сайте Ernie Bot и в приложении Wenxiaoyan, а для бизнеса и разработчиков она доступна через платформу Qianfan AI Cloud.

Одновременно компания обновила свой фреймворк PaddlePaddle до версии 3.2, улучшив возможности тренировки больших моделей и совместимость с разным оборудованием. Сейчас экосистема Baidu поддерживает 23 миллиона разработчиков и обслуживает 760 тысяч компаний, в основном в Китае.

Хотя реальные тесты пока не подтвердили заявленные сравнения с GPT-5 и Gemini.