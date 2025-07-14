Банк Goldman Sachs «принял» на работу ИИ-агента Девина для помощи программистам

Опубликовано 14 июля 2025, 15:451 мин.
Банк Goldman Sachs «принял» на работу ИИ-агента Девина для помощи программистамКак «нового сотрудника»
В Goldman Sachs начали использовать искусственный интеллект Девин от компании Cognition, чтобы помочь своим программистам. Об этом рассказал главный ИТ-директор банка Марко Ардженти в интервью CNBC.
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Он объяснил, что планируется внедрить сотни, а возможно, и тысячи копий Девина, чтобы увеличить производительность сотрудников. В банке работает около 12 000 разработчиков. Девин хоть и стал популярным в соцсетях после своего запуска, но эксперты заметили, что он слабо справляется со сложным кодом. Сейчас у него версия 2.1.
В компании при этом отмечают, что Девин не заменит людей. Ардженти говорит о «гибридной» работе, где ИИ будет работать вместе с человеком, помогая делать задачи быстрее и эффективнее.