Банк сочтёт ваш перевод подозрительным при сумме от 100 тысяч рублей

Аналитик Эряния Бочкина из Банки.ру поясняет, что даже переводы на сумму менее 100 000 рублей могут быть подвергнуты тщательной проверке. Также банки обращают внимание на клиентов с частыми транзакциями — более 30 переводов за день или более 50 за месяц. Быстрые переводы, когда деньги уходят в течение минуты после получения, также являются тревожным сигналом.

Банки ещё и изучают характер использования карт. Карты, которые не используются для оплаты основных услуг, таких как коммунальные услуги или счета за мобильную связь, могут показаться подозрительными. Карты, средний недельный баланс которых составляет менее 10% от ежедневного объема операций, также находятся под пристальным вниманием.