Банк сочтёт ваш перевод подозрительным при сумме от 100 тысяч рублей

Опубликовано 05 января 2025, 16:301 мин.
Банк сочтёт ваш перевод подозрительным при сумме от 100 тысяч рублейДостаточно перевести 100 000 рублей, чтобы взывать подозрение банка
Банки России внимательно следят за денежными переводами, превышающими 100 000 рублей в день, руководствуясь законами о противодействии отмыванию денег, пишет Банки.ру. Центральный банк России рекомендует отмечать ежедневные транзакции на сумму 100 000 рублей и более, а также ежемесячные переводы, превышающие 1 миллион рублей. Однако банки могут считать подозрительными и меньшие переводы, руководствуясь своими критериями.
Аналитик Эряния Бочкина из Банки.ру поясняет, что даже переводы на сумму менее 100 000 рублей могут быть подвергнуты тщательной проверке. Также банки обращают внимание на клиентов с частыми транзакциями — более 30 переводов за день или более 50 за месяц. Быстрые переводы, когда деньги уходят в течение минуты после получения, также являются тревожным сигналом.
Банки ещё и изучают характер использования карт. Карты, которые не используются для оплаты основных услуг, таких как коммунальные услуги или счета за мобильную связь, могут показаться подозрительными. Карты, средний недельный баланс которых составляет менее 10% от ежедневного объема операций, также находятся под пристальным вниманием.