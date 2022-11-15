Приложения
17:51, 15 ноября 2022
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Банк «Тинькофф» отказался от использования Telegram и WhatsApp

Их полностью заменит собственный мессенджер банка

Банк «Тинькофф» отказался от Telegram, WhatsApp, Skype и подобных приложений, заменив их мессенджером собственной разработки TiMe. Приложение основано на платформе с открытым исходным кодом Mattermost.

Банк «Тинькофф» отказался от использования Telegram и WhatsApp

Мессенджер будет использоваться для коммуникации внутри компании, между сотрудниками. TiMe защищён сквозным шифрованием, в нём можно созваниваться по голосовой и видеосвязи, обмениваться сообщениями и различным контентом. Продукт был разработан примерно за 2 месяца.

К концу 2022 года все сотрудники «Тинькофф» должны перейти в новый мессенджер. Таким образом произойдёт полный отказ от Telegram, WhatsApp и подобных приложений.

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