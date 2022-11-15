Банк «Тинькофф» отказался от использования Telegram и WhatsApp

17:51, 15 ноября 2022
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Банк «Тинькофф» отказался от использования Telegram и WhatsAppИх полностью заменит собственный мессенджер банка
Банк «Тинькофф» отказался от Telegram, WhatsApp, Skype и подобных приложений, заменив их мессенджером собственной разработки TiMe. Приложение основано на платформе с открытым исходным кодом Mattermost.
Мессенджер будет использоваться для коммуникации внутри компании, между сотрудниками. TiMe защищён сквозным шифрованием, в нём можно созваниваться по голосовой и видеосвязи, обмениваться сообщениями и различным контентом. Продукт был разработан примерно за 2 месяца.
К концу 2022 года все сотрудники «Тинькофф» должны перейти в новый мессенджер. Таким образом произойдёт полный отказ от Telegram, WhatsApp и подобных приложений.
Источник фото:Coingeek
Источник:Akket.com
Автор:Андрей КадуковТеги: