Банк «Тинькофф» отказался от использования Telegram и WhatsApp

Мессенджер будет использоваться для коммуникации внутри компании, между сотрудниками. TiMe защищён сквозным шифрованием, в нём можно созваниваться по голосовой и видеосвязи, обмениваться сообщениями и различным контентом. Продукт был разработан примерно за 2 месяца.

К концу 2022 года все сотрудники «Тинькофф» должны перейти в новый мессенджер. Таким образом произойдёт полный отказ от Telegram, WhatsApp и подобных приложений.