Банки попросят у Роскомнадзора не запрещать им работать в Telegram

Дело в том, что Telegram находится в списке иностранных мессенджеров, и с 1 марта некоторым организациям в России запрещено будет использовать такие сервисы для передачи платёжных документов и персональных данных.

Тем не менее ассоциация попросит не запрещать работу через Telegram. Мессенджер называют удобным дополнительным инструментом, который «является просто заменой для ряда клиентов банков, лишившихся своих приложений из-за санкций».

Глава ассоциации говорит, что Telegram никак не обрабатывает платёжную и персональную информацию. «Это просто интерфейс, который переводит во внешний браузер, через который и совершаются операции. И если через Telegram запрещено, то почему не запрещено тогда пользоваться онлайн-банкингом напрямую через такие браузеры, как Safari, Chrome, IE, Edge», — добавил он.