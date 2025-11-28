Банки США начали забирать контроль над стейблкоинами

Стейблкоины, как отмечают эксперты, уже стали главным практическим продуктом крипторынка. Они поддерживают почти всю «активность» на блокчейнах вроде Ethereum, поэтому есть вопрос: насколько «децентрализованной» остаётся индустрия, если её основа — централизованные цифровые доллары?

Критики предупреждают, зависимость от стейблкоинов делает криптоэкосистему похожей на обычные финтех-сервисы. И сегодня именно крупные финансовые игроки активно продвигают свои решения на базе стейблкоинов.

СМИ пишут, мол, символично, что банки привлекает возможность заморозки активов — полный противоположный подход по сравнению с изначальной идеей биткоина о свободных и неподконтрольных транзакциях.

Многие в сообществе считают, что криптоиндустрия действительно потеряла свой курс.