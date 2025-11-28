Приложения
Банки США начали забирать контроль над стейблкоинами

Криптоиндустрия теряет свои корни
Американский банк U.S. Bank начал тестировать собственный стейблкоин на блокчейне Stellar. По данным СМИ, цель пилота якобы сделать международные платежи быстрее и дешевле. Банк пишет, что платформа позволяет проверять клиентов и при необходимости замораживать транзакции.
Стейблкоины, как отмечают эксперты, уже стали главным практическим продуктом крипторынка. Они поддерживают почти всю «активность» на блокчейнах вроде Ethereum, поэтому есть вопрос: насколько «децентрализованной» остаётся индустрия, если её основа — централизованные цифровые доллары?

Критики предупреждают, зависимость от стейблкоинов делает криптоэкосистему похожей на обычные финтех-сервисы. И сегодня именно крупные финансовые игроки активно продвигают свои решения на базе стейблкоинов.

СМИ пишут, мол, символично, что банки привлекает возможность заморозки активов — полный противоположный подход по сравнению с изначальной идеей биткоина о свободных и неподконтрольных транзакциях.

Многие в сообществе считают, что криптоиндустрия действительно потеряла свой курс.

