Банки США оштрафовали на $549 млн: они не сохраняли переписки сотрудников

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выписали штрафы за то, что компании не вели учет внеслужебной переписки через такие платформы, как iMessage, WhatsApp и Signal.

Нарушение правил ведения учета, предусмотренных Законом о ценных бумагах и биржах 1934 г и аналогичными положениями Закона об инвестиционных консультантах 1940 г., привело к наложению штрафов.

Значительная часть штрафов ляжет на плечи Wells Fargo: штраф в размере $125 млн от SEC и еще $75 млн по соглашению с CFTC.