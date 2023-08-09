Банки США оштрафовали на $549 млн: они не сохраняли переписки сотрудников

Банки США оштрафовали на $549 млн: они не сохраняли переписки сотрудниковЗакон написан в 1934 году
Несколько крупных американских финансовых компаний, включая Wells Fargo, должны выплатить коллективные штрафы в размере $549 млн после того, как они признались в неспособности предоставить данные об обсуждениях, связанных с деятельностью компании, из приложений для обмена сообщениями, используемых на смартфонах их сотрудников, включая высокопоставленных лиц.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выписали штрафы за то, что компании не вели учет внеслужебной переписки через такие платформы, как iMessage, WhatsApp и Signal.
Нарушение правил ведения учета, предусмотренных Законом о ценных бумагах и биржах 1934 г и аналогичными положениями Закона об инвестиционных консультантах 1940 г., привело к наложению штрафов.
Значительная часть штрафов ляжет на плечи Wells Fargo: штраф в размере $125 млн от SEC и еще $75 млн по соглашению с CFTC.