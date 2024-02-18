Beeline, да не тот: появился удобный спутниковый навигатор для велосипедистов

Как и его предшественник, Moto 2 представляет собой небольшое устройство в форме хоккейной шайбы, которое крепится на руль и подключается к смартфону через Bluetooth. Он предлагает два режима навигации:

Режим компаса: простая стрелка указывает вам правильное направление, и вы сами определяете маршрут.

Режим маршрута: стрелка направлена вперед, точки указывают на предстоящие повороты, а расстояние отображается ниже.

В Moto 2 в режим «Маршрут» добавлена мини-карточка, что избавляет от необходимости гадать, на правильном ли вы пути. Кроме того, теперь в приложении можно выбирать между «самым быстрым» и «самым веселым» маршрутами.

Moto 2 может похвастаться несколькими аппаратными улучшениями: более крупный, четкий, антибликовый цветной TFT-экран, звуковые и светодиодные предупреждения о поворотах, более длительный срок службы аккумулятора (до 14 часов работы от одного заряда), удобные для перчаток переключатели, водонепроницаемость по стандарту IP67.

Стоит это все 179 фунтов стерлингов (около 226 долларов) на Kickstarter.