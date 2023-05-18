Beepberry: карманный компьютер за $79 с клавиатурой легендарной Blackberry

В комплект Beepberry по цене $79 входит устройство, крепежные винты и аккумулятор емкостью 2 000 мАч. В качестве альтернативы за 99 долларов можно приобрести комплект Beepberry с предустановленным Pi Zero W. Хотя в Beepberry отсутствует аппаратное обеспечение сотовой связи, пользователи могут полагаться на встроенный Wi-Fi.

Первоначальная партия ограничена 50 единицами, заинтересованные покупатели должны разместить заказ и заполнить форму программы раннего доступа на сайте. Программное обеспечение и прошивка Beepberry доступны для загрузки, а для персонализации предусмотрены корпуса, созданные для 3D-печати. Кроме того, существует сообщество в Discord.