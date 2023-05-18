Beepberry: карманный компьютер за $79 с клавиатурой легендарной Blackberry

Beepberry: карманный компьютер за $79 с клавиатурой легендарной BlackberryЕсть вариант и за $99
У любителей техники появился новый гаджет: «Beepberry». Созданное Эриком Мигиковским, основателем смарт-часов Pebble и соучредителем Beeper, это уникальное устройство сочетает в себе культовую клавиатуру Blackberry Classic с платой, разработанной специально для Raspberry Pi Zero W.
Хотя Beepberry в первую очередь предназначен для работы Beeper, универсального приложения для обмена сообщениями, объединяющего различные сервисы, Мигиковский представляет его в качестве «портативного компьютера для хакеров». Он предлагает безграничные возможности для энтузиастов Raspberry Pi. На сайте представлены такие примеры, как приложение для прогноза погоды, браузера cyberdeck subreddit и клиент gomuks Matrix.
В комплект Beepberry по цене $79 входит устройство, крепежные винты и аккумулятор емкостью 2 000 мАч. В качестве альтернативы за 99 долларов можно приобрести комплект Beepberry с предустановленным Pi Zero W. Хотя в Beepberry отсутствует аппаратное обеспечение сотовой связи, пользователи могут полагаться на встроенный Wi-Fi.
Первоначальная партия ограничена 50 единицами, заинтересованные покупатели должны разместить заказ и заполнить форму программы раннего доступа на сайте. Программное обеспечение и прошивка Beepberry доступны для загрузки, а для персонализации предусмотрены корпуса, созданные для 3D-печати. Кроме того, существует сообщество в Discord.
Хотя программное обеспечение и прошивка все еще находятся в стадии разработки, Beepberry обещает стать захватывающей игровой площадкой для энтузиастов технологий, позволяющей исследовать возможности Raspberry Pi Zero W в уникальном и ностальгическом форм-факторе.