Беларусь начала создание собственной альтернативы YouTube

Первоначальный запуск videobel.by намечен на 12 сентября, он станет площадкой для белорусских создателей контента, предлагая разнообразные программы. На платформе будут размещаться не только пользовательские видео, но и прямые трансляции основных белорусских телеканалов. Кроме того, на платформе будет представлена лента новостей государственного информационного агентства БЕЛТА.

Перцов подчеркнул важность платформы в свете непредсказуемого будущего глобальных сервисов. Беларусь стремится обеспечить своим гражданам доступ к контенту на их условиях, свободных от «внешнего влияния».