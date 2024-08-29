Беларусь начала создание собственной альтернативы YouTube

Опубликовано 29 августа 2024, 23:291 мин.
Беларусь начала создание собственной альтернативы YouTubeКаждой стране - свой аналог
Беларусь решила создать собственную платформу видеохостинга videobel.by, которую называют первой OTT (over-the-top) платформой в стране. Объявленная заместителем главы Администрации президента Владимиром Перцовым, эта инициатива рассматривается как основополагающий шаг на пути к созданию белорусского аналога YouTube, пишет БЕЛТА.
Первоначальный запуск videobel.by намечен на 12 сентября, он станет площадкой для белорусских создателей контента, предлагая разнообразные программы. На платформе будут размещаться не только пользовательские видео, но и прямые трансляции основных белорусских телеканалов. Кроме того, на платформе будет представлена лента новостей государственного информационного агентства БЕЛТА.
Перцов подчеркнул важность платформы в свете непредсказуемого будущего глобальных сервисов. Беларусь стремится обеспечить своим гражданам доступ к контенту на их условиях, свободных от «внешнего влияния».