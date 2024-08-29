Приложения
Опубликовано 29 августа 2024, 23:29
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Беларусь начала создание собственной альтернативы YouTube

Каждой стране - свой аналог
Беларусь решила создать собственную платформу видеохостинга videobel.by, которую называют первой OTT (over-the-top) платформой в стране. Объявленная заместителем главы Администрации президента Владимиром Перцовым, эта инициатива рассматривается как основополагающий шаг на пути к созданию белорусского аналога YouTube, пишет БЕЛТА.
Беларусь начала создание собственной альтернативы YouTube
© Ferra

Первоначальный запуск videobel.by намечен на 12 сентября, он станет площадкой для белорусских создателей контента, предлагая разнообразные программы. На платформе будут размещаться не только пользовательские видео, но и прямые трансляции основных белорусских телеканалов. Кроме того, на платформе будет представлена лента новостей государственного информационного агентства БЕЛТА.

Перцов подчеркнул важность платформы в свете непредсказуемого будущего глобальных сервисов. Беларусь стремится обеспечить своим гражданам доступ к контенту на их условиях, свободных от «внешнего влияния».

Источник:Белта
Автор:Максим Многословный
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