"Белая ворона": в чем особенность отношений между Twitter и Google

The Information ранее сообщало, что Amazon угрожала задержать оплату за рекламу, которую она размещает в Twitter, потому что социальная сеть в течение нескольких месяцев отказывалась оплачивать счета Amazon Web Services за услуги облачных вычислений.

При этом Twitter продолжает оплачивать счета за облачные сервисы Google Cloud. При этом стоит отметить, что за услуги Google компания Twitter платит в два раза больше, если сравнивать с услугами Amazon (1 млрд долларов в течение пяти лет против 510 млн за примерно тот же срок).

К тому же недавно стало известно, что Google является более крупным рекламодателем в Twitter, чем Amazon, а различные аккаунты Google остаются активными на платформе.

Не стоит также забывать и о том, что в Google Поиск напрямую интегрированы твиты (сообщения на платформе Twitter). В 2015 году обе компании заключили лицензионное соглашение о том, что сообщения Twitter будут мгновенно появляться в результатах поиска Google.