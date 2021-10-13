Белорусов начнут сажать в тюрьму за подписки на «экстремистские Telegram-каналы»

Сообщается, что ГУБОП Беларуси начинает работу по признанию незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность в мессенджерах и социальных сетях, «экстремистскими формированиями».

Особое внимание ГУБОП обратил на то, что подписчики таких каналов могут получить до семи лет лишения свободы как «участники экстремистского формирования».

В Белоруссии уже признаны экстремистскими более 100 Telegram-каналов. Как пишут СМИ, подавляющее большинство из них публикуют посты на политическую тематику. Авторы части каналов в том числе критикуют деятельность Александра Лукашенко. Один из крупнейших таких каналов — Nexta Live. Это значит, что его подписчики оказались под угрозой.