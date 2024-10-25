Белые хакеры заработали 48 503 390 рублей ($500 000) в первый день соревнований

Выделился Сина Хейркхах из команды Summoning, который получил наивысшую индивидуальную награду в размере 100 000 долларов, успешно объединив девять уязвимостей между маршрутизатором QNAP QHora-322 и устройством хранения TrueNAS Mini X. Другая команда, Viettel Cyber Security, продемонстрировала аналогичную уязвимость, но получила 50 000 долларов за свои усилия.

Дополнительные значительные награды включали 60 000 долларов, врученные Джеку Дейтсу из RET2 Systems за взлом умной колонки Sonos Era 300, в то время как две команды заработали по 40 000 долларов за уязвимости в устройствах NAS QNAP и Synology. Участники также продемонстрировали успешные атаки на различные модели камер и принтеров с выплатами от 11 000 до 30 000 долларов.