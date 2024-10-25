Белые хакеры заработали 48 503 390 рублей ($500 000) в первый день соревнований

Опубликовано 25 октября 2024, 12:451 мин.
Белые хакеры заработали 48 503 390 рублей ($500 000) в первый день соревнованийPwn2Own Ireland 2024
Соревнования Pwn2Own Ireland 2024 стартовали с демонстрации высших хакерских навыков. Так, участники заработали 516 250 долларов в первый день, используя уязвимости в различных устройствах, включая NAS, камеры, принтеры и умные колонки.
Выделился Сина Хейркхах из команды Summoning, который получил наивысшую индивидуальную награду в размере 100 000 долларов, успешно объединив девять уязвимостей между маршрутизатором QNAP QHora-322 и устройством хранения TrueNAS Mini X. Другая команда, Viettel Cyber Security, продемонстрировала аналогичную уязвимость, но получила 50 000 долларов за свои усилия.
Дополнительные значительные награды включали 60 000 долларов, врученные Джеку Дейтсу из RET2 Systems за взлом умной колонки Sonos Era 300, в то время как две команды заработали по 40 000 долларов за уязвимости в устройствах NAS QNAP и Synology. Участники также продемонстрировали успешные атаки на различные модели камер и принтеров с выплатами от 11 000 до 30 000 долларов.