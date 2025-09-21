Белый дом раскрыл детали соглашения по TikTok

Согласно плану, шесть из семи мест в совете директоров новой компании займут американцы, алгоритм приложения также будет находиться под управлением США.

В числе новых инвесторов TikTok названы Oracle, Andreessen Horowitz и Silver Lake Management. Oracle возьмет на себя ответственность за «защиту и безопасность приложения». Текущий владелец ByteDance останется миноритарным акционером с долей менее 20%.

По сообщениям, сделка получила одобрение президента Китая Си Цзиньпина.