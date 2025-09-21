Белый дом раскрыл детали соглашения по TikTok

Опубликовано 21 сентября 2025, 19:201 мин.
Белый дом раскрыл детали соглашения по TikTokTikTok может перейти под контроль США
Белый дом раскрыл детали возможного соглашения по TikTok. По словам пресс-секретаря Каролайн Ливитт, договоренность уже достигнута, хотя официально соглашение еще не подписано. Оно предполагает, что американские инвесторы будут контролировать большинство операций TikTok в США.
Согласно плану, шесть из семи мест в совете директоров новой компании займут американцы, алгоритм приложения также будет находиться под управлением США.
В числе новых инвесторов TikTok названы Oracle, Andreessen Horowitz и Silver Lake Management. Oracle возьмет на себя ответственность за «защиту и безопасность приложения». Текущий владелец ByteDance останется миноритарным акционером с долей менее 20%.
По сообщениям, сделка получила одобрение президента Китая Си Цзиньпина.