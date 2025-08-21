Белый дом завёл аккаунт в TikTok на фоне угрозы блокировки сервиса в США

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт отметила, что TikTok помог Трампу привлечь молодых избирателей на выборах 2024 года, и теперь администрация хочет использовать платформу для общения с аудиторией в новом формате. Аккаунт Трампа во время кампании имел более 15 миллионов подписчиков.

Ранее в стране критиковали TikTok и даже был подписан указ, запрещающий любые сделки с китайской компанией ByteDance из-за опасений за национальную безопасность. Указывалось, что сбор данных TikTok может позволить Китаю отслеживать сотрудников федеральных структур и собирать личную информацию для шантажа или корпоративного шпионажа.

После возвращения в Белый дом Трамп приостановил запрет, дав ByteDance время на продажу американской части бизнеса. По словам президента, покупатели TikTok — «очень состоятельная группа», но их имена пока не раскрыты.