Беременная Камала Харрис с Трампом: Сеть заполонили дипфейки от ИИ Илона Маска

Опубликовано 16 августа 2024, 00:26
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Беременная Камала Харрис с Трампом: Сеть заполонили дипфейки от ИИ Илона МаскаРанее xAI представила модели Grok-2
ИИ-компания Илона Маска xAI запустила две новые языковые модели Grok-2 и Grok-2 mini, доступные премиум-подписчикам X. В этом релизе представлен новый инструмент синтеза изображений Flux, который позволяет пользователям генерировать фотореалистичные изображения. И, что интересно, там почти нет цензуры.
Модели Grok-2, интегрированные с Flux, позволяют пользователям создавать высокореалистичные изображения без строгих ограничений на содержание, характерных для других систем искусственного интеллекта. Это позволило заполнить Сеть разнообразным, порой спорным, контентом.
Первые отчеты показывают, что Grok-2 может создавать «потенциально оскорбительный контент», например, изображения беременной Камалы Харрис рядом с Трампом. В отличие от конкурентов, Grok-2 не использует водяные знаки или строгие фильтры контента, что вызывает у многих опасения.
Модели доступны для пользователей X Premium и Premium+, а корпоративный API ожидается в конце этого месяца.