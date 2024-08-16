Беременная Камала Харрис с Трампом: Сеть заполонили дипфейки от ИИ Илона Маска

Первые отчеты показывают, что Grok-2 может создавать «потенциально оскорбительный контент», например, изображения беременной Камалы Харрис рядом с Трампом. В отличие от конкурентов, Grok-2 не использует водяные знаки или строгие фильтры контента, что вызывает у многих опасения.

Модели доступны для пользователей X Premium и Premium+, а корпоративный API ожидается в конце этого месяца.