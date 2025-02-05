Беспилотник с ИИ пролетел по густому лесу на скорости 72 км/ч

В отличие от традиционных гоночных дронов, SUPER работает на основе искусственного интеллекта и оснащен 3D LiDAR — лазерной системой, которая создает высокодетализированные карты окружающей среды в режиме реального времени. Он может обнаруживать препятствия размером до 1 см с расстояния 70 метров, что делает его невероятно точным.

Одной из отличительных особенностей SUPER является усовершенствованная система обхода препятствий. Хотя это не самый быстрый дрон, он может безопасно маневрировать в сложных условиях, даже в полной темноте. ИИ одновременно прокладывает две траектории — одну для скорости, а другую в качестве запасной, что снижает риск столкновения почти в 40 раз.

Технология SUPER еще не доступна для покупки.