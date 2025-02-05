Беспилотник с ИИ пролетел по густому лесу на скорости 72 км/ч

Опубликовано 05 февраля 2025, 21:411 мин.
Беспилотник с ИИ пролетел по густому лесу на скорости 72 км/чИ не разбился
Исследователи из Гонконгского университета разработали высокоскоростной автономный дрон SUPER, способный перемещаться по густым лесам со скоростью более 45 миль в час (72 км/ч) без аварий.
В отличие от традиционных гоночных дронов, SUPER работает на основе искусственного интеллекта и оснащен 3D LiDAR — лазерной системой, которая создает высокодетализированные карты окружающей среды в режиме реального времени. Он может обнаруживать препятствия размером до 1 см с расстояния 70 метров, что делает его невероятно точным.
Одной из отличительных особенностей SUPER является усовершенствованная система обхода препятствий. Хотя это не самый быстрый дрон, он может безопасно маневрировать в сложных условиях, даже в полной темноте. ИИ одновременно прокладывает две траектории — одну для скорости, а другую в качестве запасной, что снижает риск столкновения почти в 40 раз.
Технология SUPER еще не доступна для покупки.
Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
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