Беспилотные такси Waymo получили «зрение» на основе ИИ-модели Google

Опубликовано 01 ноября 2024, 00:501 мин.
Беспилотные такси Waymo получили «зрение» на основе ИИ-модели GoogleLLM технологии
Waymo рассказала о достижениях в технологии автономного вождения, представив новую модель под названием EMMA, которая использует LLM Gemini от Google. В отличие от традиционных подходов, которые сильно полагаются на подробные карты и разнообразные сенсоры, EMMA работает на основе end-to-end системы, обрабатывая только изображения с камер для генерации планов вождения через команды на естественном языке. В настоящее время роботакси Waymo осуществляют 150 000 поездок в неделю.
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Модель EMMA включает самообучение на обширных наборах данных без необходимости в маркированных данных, а также предлагает объяснение своего процесса принятия решений на английском языке.
Хотя EMMA демонстрирует многообещающие результаты и превосходит многие исследовательские модели, она ограничена набором данных и остается скорее «академической разработкой», чем коммерческим продуктом.