Беспилотные такси Waymo получили «зрение» на основе ИИ-модели Google

Модель EMMA включает самообучение на обширных наборах данных без необходимости в маркированных данных, а также предлагает объяснение своего процесса принятия решений на английском языке.

Хотя EMMA демонстрирует многообещающие результаты и превосходит многие исследовательские модели, она ограничена набором данных и остается скорее «академической разработкой», чем коммерческим продуктом.