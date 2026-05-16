Опубликовано 16 мая 2026, 12:061 мин.
Бесплатное место в облаке для Google-аккаунтов будет всего 5 ГБ. С нюансом
Раньше при регистрации нового Google-аккаунта вы автоматически получали 15 ГБ бесплатного облачного хранилища — для писем Gmail, файлов на Диске и фото. Теперь всё иначе.
Согласно втихую обновлённой странице поддержки, новые пользователи по умолчанию получают только 5 ГБ. Полные 15 ГБ доступны, если во время настройки указать номер телефона.
Изменение вступило в силу примерно в марте. Google не делала громких заявлений — просто поменяла формулировку с «15 ГБ бесплатно» на «до 15 ГБ бесплатно». Теперь при создании аккаунта у вас есть выбор: привязать номер телефона (15 ГБ) или оставить 5 ГБ.
В Google подтвердили, что пока это «тест» для некоторых регионов.