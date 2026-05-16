Бесплатное место в облаке для Google-аккаунтов будет всего 5 ГБ. С нюансом

Согласно втихую обновлённой странице поддержки, новые пользователи по умолчанию получают только 5 ГБ. Полные 15 ГБ доступны, если во время настройки указать номер телефона.

Изменение вступило в силу примерно в марте. Google не делала громких заявлений — просто поменяла формулировку с «15 ГБ бесплатно» на «до 15 ГБ бесплатно». Теперь при создании аккаунта у вас есть выбор: привязать номер телефона (15 ГБ) или оставить 5 ГБ.

В Google подтвердили, что пока это «тест» для некоторых регионов.