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Бесплатный доступ при нулевом балансе сохранили только к «ВКонтакте» и «Госуслугам»И расширять список пока не хотят
«Ведомости» узнали, что Минцифры оставило в списке социально значимых ресурсов, доступ к которым бесплатен, только два сайта — «ВКонтакте» и «Госуслуги».
Это всё работает в рамках программы«Доступный интернет». «ВКонтакте» и «Госуслуги» были включены в перечень в январе 2022 г. Этот список должен был быть утверждён не позднее 1 августа. Отмечается, что Минцифры не собираются обновлять или расширять этот перечень в ближайшее время.
Напомним, обеспечить бесплатный доступ к социально значимым сайтам предложил России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в январе 2020 г. Изначально были отобраны около 400 сайтов.