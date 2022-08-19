Бесплатный доступ при нулевом балансе сохранили только к «ВКонтакте» и «Госуслугам»

Это всё работает в рамках программы«Доступный интернет». «ВКонтакте» и «Госуслуги» были включены в перечень в январе 2022 г. Этот список должен был быть утверждён не позднее 1 августа. Отмечается, что Минцифры не собираются обновлять или расширять этот перечень в ближайшее время.

Напомним, обеспечить бесплатный доступ к социально значимым сайтам предложил России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в январе 2020 г. Изначально были отобраны около 400 сайтов.