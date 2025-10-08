Приложения
Опубликовано 08 октября 2025, 19:20
Бесплатный эмулятор PS2 для Android оказался платным при скачивании с Play Store

Вызвал споры среди пользователей
На Android появился новый эмулятор PlayStation 2 — PSX2, основанный на популярном проекте PCSX2 и портированный с версии PCSX2_ARM64. Приложение доступно в Play Store за $ 5, но его исходный код можно скачать с GitHub, он открыт всем желающим.
© Evan-Amos / Wikipedia

Релиз вызвал критику в сообществе. Разработчики ARMSX2 обвинили PSX2 в том, что это низкокачественная переработка чужой работы, ещё и почти неработающая. В Reddit пользователи предупреждают не платить за версию из Play Store и советуют собирать эмулятор из исходного кода.

К счастью, разработки более стабильных портов PCSX2 для Android продолжаются, а если вы очень хотите попробовать PSX2, можно скачать исходный код и собрать его самим, либо подождать.

