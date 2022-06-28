Бесплатный VPN слил данные миллионов пользователей

Сегодня в 17:07
1 мин.
Бесплатный VPN слил данные миллионов пользователейО таких вещах предупреждали
Исследователи обнаружили, что бесплатный сервис Bean VPN допустил утечку личных данных миллионов своих пользователей.
Специалисты по кибербезопасности из Cybernews наткнулись на базу данных с более чем 18 ГБ логов, созданных приложением. В найденных файлах также были более 25 миллионов записей идентификаторов устройств, идентификаторов Play Service, IP-адресов, отметок о подключении. Исследователи заявили, что всё это может быть использованы для установления личности пользователей.
«Информация, найденная в этой базе данных, может быть использована для деанонимизации пользователей Bean VPN и определения их приблизительного местоположения», — сказал специалист по безопасности Cybernews.
Bean VPN имеет более 50 000 загрузок в магазине Google Play. В App Store его нет.