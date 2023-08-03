Бета-тестеры уже получили встроенный в Windows 11 ИИ

В предварительной сборке основное внимание уделяется интегрированному пользовательскому интерфейсу, а в последующих версиях планируется расширить функциональность.

Windows Copilot - это системная версия браузерного Copilot, представленного ранее в феврале. Microsoft считает, что этот инструмент, который также появится в Microsoft Office и Teams, изменит ситуацию с взаимодействием с клиентами. Панос Панай, исполнительный вице-президент Microsoft, считает, что в ближайшие годы ИИ станет движущей силой значительных инноваций в Windows, облегчая выполнение задач и лучше понимая потребности пользователей.

Некоторые участники программы Windows Insiders могут не сразу увидеть обновление, но Microsoft расширит его распространение в последующие недели.

Среди примеров запросов, которые может выполнять Copilot, - выполнение задач Windows, обобщение информации об активных сайтах в Edge, составление рассказов и создание искусственного интеллекта. Отправка отзывов также доступна через кнопку с многоточием на боковой панели.