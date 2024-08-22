Бета-версия Samsung One UI 7 на базе Android 15 отложена до сентября

Опубликовано 22 августа 2024, 21:00
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Бета-версия Samsung One UI 7 на базе Android 15 отложена до сентябряВторой раз
Планы Samsung по выпуску бета-версии One UI 7 на базе Android 15, как сообщается, были отложены до сентября. Первоначально ожидалось, что бета-программа будет запущена в июле, но ее сроки были сдвинуты из-за продолжающихся сложностей с развертыванием One UI 6.1.1.
Как сообщается, задержка связана с тем, что Samsung в настоящее время сосредоточена на расширении доступности One UI 6.1.1, которая пока подтверждена только для Galaxy Z Fold 6 и Flip 6. Несмотря на заявления о том, что обновление распространяется на большее количество стран и даже на некоторые устройства Galaxy A34, официального подтверждения по-прежнему нет, что оставляет пользователей в неведении.
Слухи о запуске бета-версии One UI 7 в сентябре кажутся правдоподобными, но пока Samsung не предоставит конкретную информацию, к этим сообщениям следует относиться с осторожностью.