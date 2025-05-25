Опубликовано 25 мая 2025, 13:301 мин.
Бета-версия Samsung One UI 8 близка как никогда — СМИSamsung готовится к запуску бета-версии One UI 8
Samsung, похоже, совсем близка к запуску бета-версии новой оболочки One UI 8, основанной на Android 16. Об этом свидетельствует новое уведомление в приложении Samsung Members.
© Ferra.ru
Теперь в приложении появился отдельный раздел для бета-программ, где пользователи смогут легко записаться в тест, выйти из него. Ранее для этого нужно было искать баннер в верхней части экрана, который было легко пропустить.
На новой странице уже отображается надпись «Нет доступных бета-программ», но инсайдеры и эксперты считают, что запуск не за горами. В уведомлении даже упоминается One UI 8.
На данный момент Samsung продолжает развертывание One UI 7, которое должно закончиться к июлю.