Теперь в приложении появился отдельный раздел для бета-программ, где пользователи смогут легко записаться в тест, выйти из него. Ранее для этого нужно было искать баннер в верхней части экрана, который было легко пропустить.

На новой странице уже отображается надпись «Нет доступных бета-программ», но инсайдеры и эксперты считают, что запуск не за горами. В уведомлении даже упоминается One UI 8.

На данный момент Samsung продолжает развертывание One UI 7, которое должно закончиться к июлю.