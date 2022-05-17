Без лишнего внимания: WhatsApp тестирует функцию для незаметного выхода из групп

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Без лишнего внимания: WhatsApp тестирует функцию для незаметного выхода из группУведомления придут только администраторам
Если вы решите покинуть группу WhatsApp, которая вам надоела, приложение покажет уведомление, которое может увидеть любой из чата. Вероятно, в большинстве случаев это не имеет никакого значения, но иногда может породить лишние вопросы у других пользователей. Авторы WABetaInfo выяснили, что WhatsApp работает над новой функцией, которая может предотвратить такие неловкие моменты.
Мессенджер позволит вам покидать группы без лишнего шума, то есть не будет присылать уведомления об этом. Оно будет приходить только администраторам группы, но все остальные не узнают об этом, если вы не сообщите сами.
WABetaInfo опубликовало скриншот бета-версии WhatsApp, на котором показано, как будет выглядеть новая функция: «Только вы и администраторы группы будете уведомлены о том, что вы покинули группу», — пишет мессенджер.