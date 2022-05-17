Без лишнего внимания: WhatsApp тестирует функцию для незаметного выхода из групп

Мессенджер позволит вам покидать группы без лишнего шума, то есть не будет присылать уведомления об этом. Оно будет приходить только администраторам группы, но все остальные не узнают об этом, если вы не сообщите сами.

WABetaInfo опубликовало скриншот бета-версии WhatsApp, на котором показано, как будет выглядеть новая функция: «Только вы и администраторы группы будете уведомлены о том, что вы покинули группу», — пишет мессенджер.