14 апреля 2026
Без рекламы и слежки: Маск запустит свой мессенджер XChat 17 апреля
X скоро запустит собственный мессенджер — XChat. В App Store сказано, что скачать его можно будет с 17 апреля.
Умеет XChat много. Дадут писать любому пользователю X, звонить. Сообщения защищены сквозным шифрованием. Дадут редактировать и удалять сообщения у всех участников чата, запрещать собеседнику делать скриншоты, отправлять сообщения, что исчезают через 5 минут. Групповые чаты будут до 481 человек.
Разработчики уверяют, что в XChat не будет рекламы, и приложение не будет следить за пользователями.
Сам Илон Маск говорил о таком мессенджере ещё в середине 2025 года, но тогда обещал встроить его прямо в X. В итоге выходит отдельное приложение.