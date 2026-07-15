Без рекламы, результаты понятнее: Microsoft занялась поиском в Windows 11

Главная страница поиска станет «проще и чище», то есть без лишних элементов, с быстрым доступом к недавним запросам. Результаты станут нагляднее, будет сразу видно, откуда берётся ответ: из приложения, настроек, файла, интернета или магазина Microsoft Store. Реклама исчезнет, вместо неё поиск будет показывать самый полезный ответ.

В настройках можно будет отключить показ веб-результатов и предложений из магазина. Локальные результаты станут приоритетными. Поиск станет прощать опечатки.