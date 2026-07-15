Приложения
Опубликовано 15 июля 2026, 13:01
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Без рекламы, результаты понятнее: Microsoft занялась поиском в Windows 11

Обновление начали выпускать
Microsoft анонсировала крупное обновление поиска в Windows 11. Разработчики пообещали, что результаты станут «точнее, понятнее» и будут «чаще показывать то, что находится на самом компьютере, а не в интернете». Кроме того, из поиска полностью уберут рекламу и «назойливые предложения», пишут СМИ.
Без рекламы, результаты понятнее: Microsoft занялась поиском в Windows 11

© Microsoft

Главная страница поиска станет «проще и чище», то есть без лишних элементов, с быстрым доступом к недавним запросам. Результаты станут нагляднее, будет сразу видно, откуда берётся ответ: из приложения, настроек, файла, интернета или магазина Microsoft Store. Реклама исчезнет, вместо неё поиск будет показывать самый полезный ответ.

В настройках можно будет отключить показ веб-результатов и предложений из магазина. Локальные результаты станут приоритетными. Поиск станет прощать опечатки.

© Microsoft

Улучшится сам поиск настроек и файлов, даже короткие запросы из двух символов будут работать корректно. Система также будет реже зависать и выдавать ошибки.

Обновление уже начали получать участники программы Windows Insiders, а до всех пользователей оно дойдёт до конца года.

Источник:windowscentral
Автор:Максим Многословный
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